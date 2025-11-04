إدارة مولودية البيض تتحرك لاحتواء أزمة النتائج السلبية

أعلنت إدارة فريق مولودية البيض، عن تنظيم جمعية عامة استثنائية، غدا الأربعاء، للنظر في الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق.

وكشفت إدارة البيض، في بيان عبر حسابها الرسمي أمس الاثنين. عقب الهزيمة القاسية على يد شبيبة القبائل، بنتيجة 4-1، أن الجمعية الاستثنائية، ستنظم على مستوى مركز الترفيه العلمي بالمدينة الجديدة بداية من الساعة 16:00.

وبصمت تشكيلة “الفرسان” التي تلعب موسمها الرابع تواليا، في البطولة المحترفة، على نتائج مخيبة في بداية الموسم الجاري، الأمر الذي عجل بالإدارة للتحرك من أجل تحديد الاسباب واتخاذ القرارات المناسبة.

وتتواجد مولودية البيض، في المركز الـ 16 والأخير. برصيد 3 نقاط وعلى بعد 4 خطوات كاملة من صاحب المركز ما قبل الأخير أتليتيك بارادو، و5 نقاط عن أول الناجين من مقصلة السقوط ترجي مستغانم.

وتعتبر المولودية التي يشرف على تدريبها حاليا التقني، محمد لاسات. الفريق الوحيد من حظيرة النخبة، الذي لم يتذوق طعم الفوز هذا الموسم، حيث تعادلت في 3 لقاءات وانهزمت في 7.

كما سجل هجوم مولودية البيض، 5 أهداف فقط كثاني أسوأ خط هجوم في البطولة بعد ترجي مستغانم. فيما تلقت شباك الفريق 17 هدفا كأسوأ خط دفاع إلى حد الآن.