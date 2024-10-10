إدارة مولودية البيض ترفض تأجيل مباراتها أمام شباب بلوزداد

أصدرت إدارة فريق مولودية البيض، اليوم الخميس، بيان، أكدت من خلاله رفضها تأجيل مباراتها أمام شباب بلوزداد، برسم الجولة الرابعة من البطولة المحترفة.

وجاء في بيان إدارة مولودية البيض، التي تم نشره عبر صفحة الفريق على “فايس برك”: “إدارة مولودية البيض، ترفض رفضا قاطعا تأجيل لقائها أمام شباب بلوزداد”.

وأضاف البيان: “إدارة النادي تنفي نفيا قاطعا مطالبتها بأي تعويضات مالية أو تسديد ثمن الطائرة من إدارة الشباب”.

وأردف مسؤولي مولودية البيض: “الفريق متواجد منذ يوم الخميس الماضي بالعاصمة، وينتظر اجراء مباراته ضد شباب بلوزداد في الوقت الذي حددته الرابطة الوطنية لكرة القدم، ويتوجب على هذه ىالأخيرة احترام برمجتها”.

يذكر أن الرابطة المحترفة لكرة القدم، برمجت مباراة مولودية البيض، ومضيفها شباب بلوزداد، ليوم السبت المقبل، انطلاقا من الساعة (17:45).