إدارة مولودية البيض تكشف موعد عقد جمعيتها العامة

كشفت إدارة مولودية البيض، موعد إجراء الجمعية العامة العادية للنادي، الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2024.

وأفادت إدارة البيض، أن الجمعية العامة، المخصصة للمصادقة على التقرير الأدبي والمالي للسداسي الثاني من 2024، ستكون بعد غدٍ الأربعاء الـ 4 جوان الجاري.

مشيرة في بيان نشرته اليوم الاثنين. عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن أشغال الجمعية العامة العادية، ستجري بمركز الترفيه العلمي بالمدينة الجديدة بداية من الساعة 17:30.