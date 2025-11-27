إدارة مولودية الجزائر تبدي تضامنها مع سرار

أبدت إدارة فريق مولودية الجزائر، تضامنها الكبير مع الرئيس الأسبق لنادي وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، ثار الوعكة الصحية التي يمر بها.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، رسالة، عبر الصفحة الرسيمة للفريق، أبدت من خلالها تمنياتها بالشفاء العاجل لعبد الحكيم سرار.

وتأتي هذه الخرجة من مسؤولي مولودية الجزائر، عقب خضوع سرار، مؤخرا، لعملية جراحة، اثر وعكة صحية.

وتبرز هذه الالتفاتة، المكانة التي يحظى بها الدولي الجزائري الأسبق، والرئيس السابق لنادي وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، في الوسط الرياضي، والكروي الجزائري.