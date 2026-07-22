إدارة مولودية الجزائر تبرمج ثلاثة مباريات ودية للفريق في تربص النمسا

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عن برنامج التحضيرات التي سيجريها الفريق في تربصه الصيفي المقرر بالنمسا.

وحسب الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر، من المقرر أن يخوض الفريق ثلاثة مباريات ودية تحضيرية خلال تربصهم بالنمسا.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الفريق سيواجه كل من ماميلودي صن داونز، بالإضافة لكل من فريقي الهلال، والشباب.

وأوضح مسؤولي مولودية الجزائر، سعيهم لترسيم مباريات تحضيرية أخرى أمام أندية عربية، تحضيرا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.