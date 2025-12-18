إدارة مولودية الجزائر تحيي ذكرى تتويج الفريق بأول لقب قاري
استذكرت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الخميس، احدى أهم المحطات في تاريخ النادي، والمتعلقة بأول تتويج قاري لهم.
وعادت إدارة مولودية الجزائر، بذاكرتها إلى سنة 1976، تاريخ تتويج الفريق دوري أبطال إفريقيا، كأول لقب قاري لهم وللجزائر.
كما أوضح مسؤولي المولودية، بأنه وفي ذات الموسم، حقق الفريق ثلاثية تاريخية، بقيت محفوظة باسم عميد الأندية الجزائرية.
يذكر أن فريق مولودية الجزائر، توج عام 1976، بلقب رابطة أبطال إفريقيا، بعد فوزهم في مباراة النهائي، على فريق حافيا كوناكري الغيني، بضربات الترجيح.
🗓️ | 𝟏𝟖 ديسمبر 𝟏𝟗𝟕𝟔
🏆 | في مثل هذا اليوم من سنة 𝟭𝟵𝟳𝟲، حقق العميد أول كأس قارية للجزائر، عندما توّج بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة “دوري أبطال إفريقيا حاليا” على حساب حافيا كوناكري الغيني بركلات الترجيح، لتبصم المولودية على ثلاثية تاريخية بقيت محفوظة باسم عميد الأندية… pic.twitter.com/43U0fqAO1A
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) December 18, 2025