إدارة مولودية الجزائر تحيي ذكرى تتويج الفريق بأول لقب قاري

استذكرت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الخميس، احدى أهم المحطات في تاريخ النادي، والمتعلقة بأول تتويج قاري لهم.

وعادت إدارة مولودية الجزائر، بذاكرتها إلى سنة 1976، تاريخ تتويج الفريق دوري أبطال إفريقيا، كأول لقب قاري لهم وللجزائر.

كما أوضح مسؤولي المولودية، بأنه وفي ذات الموسم، حقق الفريق ثلاثية تاريخية، بقيت محفوظة باسم عميد الأندية الجزائرية.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، توج عام 1976، بلقب رابطة أبطال إفريقيا، بعد فوزهم في مباراة النهائي، على فريق حافيا كوناكري الغيني، بضربات الترجيح.