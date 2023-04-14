إدارة مولودية الجزائر تحيي ذكرى رحيل رئيسها الأسبق بلمان

أحيت إدارة فريق مولودية الجزائر، أمس الخميس، الذكرى الـ27، لرحيل بغدادي بلمان، الرئيس الأسبق للنادي.

وشنرت إدارة العميد، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، خلدة من خلالها هذه المناسبة والذكرى.

كما استذكر مسؤولي المولودية، من خلال تغريدتهم، المسار المهني للفقيد مع النادي، ونظاله في ثورة التحرير، بالإضافة لأهم انجازاته والألقاب حصدها مع المولودية.

يذكر أن بعداد بلمان، ترأس مولودية الجزائر عام 1971، وتوج باول لقب مع النادي، كما كان وراء تعيين عبد القادر ظريف رئيسا لفرع كرة القدم.