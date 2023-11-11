إدارة مولودية الجزائر تحيي ذكرى فيضانات باب الواد

أحيت إدارة فريق مولودية الجزائر، أمس الجمعة، الذكرى الـ12 لفيضانات باب الواد، وترحمت على ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.

ونشرت إدارة المولودية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، منشورا استذكرت من خلاله هذه الذكرى الأليمة.

كما حرصت إدارة العميد، على الترحم مجددا على روح الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة الطبيعية التي مست منطقة باب الواد في 10 نوفمبر 2001.