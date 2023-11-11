إدارة مولودية الجزائر تحيي ذكرى فيضانات باب الواد
بقلم كريم تيغرمت
أحيت إدارة فريق مولودية الجزائر، أمس الجمعة، الذكرى الـ12 لفيضانات باب الواد، وترحمت على ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.
ونشرت إدارة المولودية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، منشورا استذكرت من خلاله هذه الذكرى الأليمة.
كما حرصت إدارة العميد، على الترحم مجددا على روح الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة الطبيعية التي مست منطقة باب الواد في 10 نوفمبر 2001.
𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗗𝗔𝗬 🗓️ في مثل هذا اليوم
#𝕆𝕋𝔻 | 🔙 2001
“تريولي باب الواد … الزوالي مات”
في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر من سنة 2001 عاشت العاصمة وتحديدا حي باب الواد العتيق يوم سبت لقِّب بالأسود، أين جرفت السيول كل شيء في طريقها في فيضانات خلفت مئات الشهداء رحمة الله عليهم. pic.twitter.com/JEyBGx54CO
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) November 10, 2023
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