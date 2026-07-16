إدارة مولودية الجزائر تدعم طاقمها الفني بمحلل فيديو تونسي

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، عن تعزيز طاقمها الفني الحالي، بمحلل فيديو تونسي، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الخميس، في بيان لها، عن تعاقدها مع محلل الفيديو التونسي آدم مكني.

كما أضاف ذات المصدر، بأن مكني، يملك خبرة في مجال تحليل الأداء، حيث شغل منصب محلل أداء مع عدة أندية تونسية، كما سبق له العمل مساعدا للمدرب، ومدربا في الفئات الشبانية.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة مولودية الجزائر، لضمان أفضل طاقم فني للاعبي الفريق، خلال التحضيرات الصيفية الجارية، والموسم الكروي الجديد.