إدارة مولودية الجزائر تدعو أنصارها للتعقل في مباراة نجم بن عكنون

رحبت إدارة مولودية الجزائر، في بيان لها، عبر الموقع الرسمي بقرار السلطات الأمنية المتمثل في إجراء اللقاء المتأخر. أمام نجم بن عكنون بملعب الدار البيضاء.

كما دعت إدارة مولودية الجزائر أنصار الفريق الأوفياء لمساندة الفريق والتحلي بالمسؤولية وتفادي حرمان الفريق من جمهوره فيما تبقى من مباريات.

وطالبت الأنصار بضرورة توخي الحذر وغلق المنافذ أمام محاولات تكسير المنشات أو عملية التخريب.

كما دعت كل الأنصار من جمهور الأخضر والأحمر للالتزام بمبادئ وقيم النادي أكثر من أي وقت مضى.