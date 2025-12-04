إدارة مولودية الجزائر تدعو الأنصار للمساهمة في تخليد تاريخ النادي

وجّهت إدارة فريق مولودية الجزائر، دعوة لأنصار، ومحبي الفريق، من أجل المساهمة في اثراء أرشيف النادي.

ونشرت إدارة المولودية بيان، عبر صفحتها الرسمية، عن مشروعها الجديد، والمتمثل في متحف خاص بالنادي.

كما دعت إدارة العميد، محبي الفريق، للمساهمة في جمع هذا الرصيد القيّم الذي سيُخلّد مسيرة النادي منذ تأسيسه عام 1921، من خلال تقديم أي تذاكر (كؤوس، ملابس، ميداليات، صور، وثائق تاريخية) تخص النادي.

وتهدف إدارة مولودية الجزائر، من خلال هذه الخطوة، إلى إنشاء متحف يليق بتاريخ مولودية الجزائر، يجمع ذاكرة النادي، في فضاء واحد مفتوح للجماهير، والباحثين.