إدارة مولودية الجزائر ترد على بيان النادي الهاوي

رد مجلس إدارة مولودية الجزائر التي يترأسها حاج رجم بانه يقوم بعمله وفق القوانين المنصوص عليها في الجزائر.

كما نبهت أن البيان لا يحمل إسم النادي الهاوي وليس موقعا ولا يحوز على أي إمضاء، وأكدت إدارة المولودية انها طالبت بتقرير مفصل عن الوضعية المالية وأن يتم بشفافية من طرف محافظ الحسابات حتى تمد يدها الى النادي الهاوي وتسير بكل ما يمثل الفريق الى بر الأمان.

ووصفت إدارة حاج رجم ان مطالب النادي الهاوي بـ “الغير معقولة” خاصة وأن القيمة المالية للاتفاقية ارتفعت من قرابة 3 ملايير سنتيم الى أكثر من 45 مليار سنتيم.

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