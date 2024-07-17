إدارة مولودية الجزائر ترفض طلب بلايلي برفع راتبه

كشف مسؤول في إدارة نادي مولودية الجزائر عن رفض إدارة مولودية الجزائر طلب المهاجم يوسف بلايلي برفع راتبه.

وقال أن المفاوضات تمت، اليوم الأربعاء، بين رئيس الفريق حاج رجم ووالد بلايلي، التي انتهت برفض حاج رجم طلب الأخير برفع راتب ابنه. وهي القبضة الحديدية، التي قد تؤدي إلى رحيل يوسف بلايلي صوب البطولة التونسية.

يحدث هذا في ظل تكثيف الترجي التونسي اتصالاته بإبن مدينة الباهية، واستغلال وضعيته مع النادي للتعاقد معه مجددا.

للإشارة، أن عقد بلايلي مع فريق مولودية الجزائر لا يزال لموسم إضافي، ما سيجبر كل الأطراف على إيجاد حل يرضي الجميع.