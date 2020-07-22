إدارة مولودية الجزائر تزف أخبارا سارة لأنصار الفريق

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عن اتمامها الخطوة الأولى، في مشروع مركز تدريب الفريق، المقرر إنجازه بزرالدة.

وأوضح الموقع الرسمي للعميد، أن رئيس مجلس إدارة الفريق، عبد الناصر ألماس، أنهى الخطوات الأساسية الخاصة بالقطعة الأرضية للنادي بزرالدة.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة النادي، قامت بتسوية المستحقات المالية الخاصة بهذه القطعة الأرضية، على أن تنتقل للخطوة الثانية خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا ضمن مساعي مسؤولي مولودية الجزائر، في تجسيد مركز تدريب الفريق، والذي سيضم ملاعب التدريب، مكاتب، ومرافق أخرى.