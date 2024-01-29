إدارة مولودية الجزائر تزف خبرا سارا لأنصار الفريق

قامت إدارة مولودية الجزائر، بالتفاتة طيبة اتجاه أنصار الفريق، قبل المباراة التي ستجمعهم بنادي التلاغمة، لحساب منافسة كأس الجزائر.

ونشرت إدارة المولودية، اليوم الإثنين، بيان، عبر الصفحة الرسمية للفريق، أكدت من خلاله، تكفلها بـ50% من قيمة تذاكر مباراتها أمام نادي التلاغمة.

كما أوضح مسؤولي العميد، بأن هذا القرار، تم اتخاذه بعد أن تم رفع سعر تذكرة هذه المباراة إلى 800 دج.

وعلى ضوء هذا القرار، سيكون بإمكان أنصار مولودية الجزائر، اقتناء تذكرة هذه المباراة بقيمة لا تتجاوز 400 دج.