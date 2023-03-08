إدارة مولودية الجزائر تسترجع جزءاً من تاريخ النادي

كشفت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن استرجاعها بعض المقتنيات من التاريخ العريق للفريق، والتي تعود للقرن الماضي.

وأكدت إدارة المولودية، في بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، استرجاعها كرة قديمة، ووثيقتين إداريتين.

كما أوضح مسؤولو العميد، بأن الكرة المسترجعة تعود لأربعينيات القرن الماضي، كما تحمل الوثيقتين المسترجعتين، توقيع المسير التاريخي للفريق مولود جازولي.

وتعود الوثقية الأولى إلى تاريخ، ديسمبر 1954، فيما تحمل الوثيقة الثانية المتمثلة في ورقة حضور التدريبات تاريخ 1963.