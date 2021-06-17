إدارة مولودية الجزائر تستنكر الاعتداء على ثلاثي “الملهى” في التدريبات

إستنكرت إدارة فريق مولودية الجزائر عشية اليوم الخميس الاعتداء على ثلاثي حادثة الملهى “علاتي”، “ربيعي” وكذا “بن ساحة” من قبل بعض الأنصار في تدريبات الرديف.
إدارة مولودية الجزائر نشرت بيانا رسميا جاء فيه:”رغم أنهم قد عوقبوا آنفا من طرف الإدارة رياضيا و ماليا ، و ذلك تطبيقا للقوانين السارية المفعول داخل فريق مولودية الجزائر ، تفاجأت إدارة النادي بالإعتداءات الخطيرة التي حدثت في حق الطاقم الفني للفريق الرديف و اللاعبين : ميلود ربيعي ، وليد علاتي و بلال بن ساحة و ذلك خلال الحصة التدريبية ، عن طريق أشخاص لا يمثلون الأنصار الحقيقيين للنادي ولا القيم و المبادئ التي تأسس عليها الفريق”.
وأضاف البيان:”ما حدث صبيحة اليوم الخميس 17 جوان بملعب فرحاني عند إجراء الحصة التدريبية للفريق الرديف ، هو عمل غير مقبول تماما ، حيث تندد وتستنكر كل عائلة المولودية و بشدة ، هذا الفعل الغير بريء، هذا وتلتزم إدارة نادي مولودية الجزائر بالعمل وفق الوسائل القانونية لحماية لاعبيها وفي جميع الظروف ، كما تدعو في نفس الوقت الأنصار الأوفياء ، الحقيقيين والعقلاء لنادينا ، لمواجهة هذه الأفعال والممارسات التي يراد من ورائها زعزعة وضرب إستقرار الفريق ، ثم الإستيلاء على هذا النادي الجماهيري المدعوم بمئات الآلاف من محبيه داخل وخارج الوطن ، وهو ما يتعارض تماما مع طموحاتنا ، في وضع أسس لفريق يتم تسييره و إدارته بإتقان وفقا للمعايير المعترف بها دوليا”.
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