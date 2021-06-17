إدارة مولودية الجزائر تستنكر الاعتداء على ثلاثي “الملهى” في التدريبات

إستنكرت إدارة فريق مولودية الجزائر عشية اليوم الخميس الاعتداء على ثلاثي حادثة الملهى “علاتي”، “ربيعي” وكذا “بن ساحة” من قبل بعض الأنصار في تدريبات الرديف.

إدارة مولودية الجزائر نشرت بيانا رسميا جاء فيه:”رغم أنهم قد عوقبوا آنفا من طرف الإدارة رياضيا و ماليا ، و ذلك تطبيقا للقوانين السارية المفعول داخل فريق مولودية الجزائر ، تفاجأت إدارة النادي بالإعتداءات الخطيرة التي حدثت في حق الطاقم الفني للفريق الرديف و اللاعبين : ميلود ربيعي ، وليد علاتي و بلال بن ساحة و ذلك خلال الحصة التدريبية ، عن طريق أشخاص لا يمثلون الأنصار الحقيقيين للنادي ولا القيم و المبادئ التي تأسس عليها الفريق”.

وأضاف البيان:”ما حدث صبيحة اليوم الخميس 17 جوان بملعب فرحاني عند إجراء الحصة التدريبية للفريق الرديف ، هو عمل غير مقبول تماما ، حيث تندد وتستنكر كل عائلة المولودية و بشدة ، هذا الفعل الغير بريء، هذا وتلتزم إدارة نادي مولودية الجزائر بالعمل وفق الوسائل القانونية لحماية لاعبيها وفي جميع الظروف ، كما تدعو في نفس الوقت الأنصار الأوفياء ، الحقيقيين والعقلاء لنادينا ، لمواجهة هذه الأفعال والممارسات التي يراد من ورائها زعزعة وضرب إستقرار الفريق ، ثم الإستيلاء على هذا النادي الجماهيري المدعوم بمئات الآلاف من محبيه داخل وخارج الوطن ، وهو ما يتعارض تماما مع طموحاتنا ، في وضع أسس لفريق يتم تسييره و إدارته بإتقان وفقا للمعايير المعترف بها دوليا”.