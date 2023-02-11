إدارة مولودية الجزائر تشتكي الحكم بن براهم لدى الفاف ولجنة التحكيم

أبدى مجلس إدارة مولودية الجزائر، امتعاضه الكبير من مستوى الحكم بن براهم، في مباراتهم الأخيرة أمام شبيبة الساورة.

ونشرت إدارة المولودية، بعد اجتماع مجلس ادارة الفريق، بيانا، موجها للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولجنة التحكيم.

كما اشتكى مسؤولو العميد في هذا البيان، من القرارات التي اتخذها الحكم بن براهم، في مباراتهم امام شبيبة الساورة.

كما أكد بيان العميد، رفض مسؤولي الفريق تعيين الحكم بن براهم مستقبلا، لادارة مباريات الفريق.