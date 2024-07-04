إدارة مولودية الجزائر تشكر الرئيس تبون

شكر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حكيم حاج رجم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على منح فريقه ملعب علي عمار المدعو “علي لابوانت” للفريق.

وقال حكيم حاج رجم خلال بيان نشرته إدارة الفريق على الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك “سيدي رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، كلمات الشكر و الثناء لن تفيكم حقكم بعد كل ما قدمتموه للرياضة والشباب في الجزائر الحبيبة”.

كما أضاف حاج رجم “هذا التاريخ سيبقى راسخا بفضل حكمكم الرشيد كيف لا وعميد الأندية الجزائرية والذي يتشرف بقوافل من الشهداء مثلما تفضلتم بالذكر سابقا”.

وختم بيان الفريق العاصمي “سيدي رئيس الجمهورية يشرف إدارة نادي مولودية الجزائر عميد الأندية الجزائرية وأكثرها شعبية بإسمها وباسم كل أنصار النادي عبر كافة التراب الوطني وخارجه، أن تشكركم مرة أخرى على هدية المئوية التي أثلجت صدر كل محبي العميد”.

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