إدارة مولودية الجزائر تشكر اتحاد خنشلة على حسن الاستقبال والضيافة

تقدمت إدارة مولودية الجزائر بتشكراتها لنظيرتها من نادي اتحاد خنشلة، عقب الاستقبال الجيد الذي وجده النادي العاصمي في تنقله إلى مدينة خنشلة.

في إطار مواجهة الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة التي انتهت بفوز المولودية بهدف دون رد.

ونشرت إدارة المولودية بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة جاء فيه: “تتقدم إدارة نادي مولودية الجزائر بالشكر الجزيل لإدارة نادي اتحاد خنشلة نظير الاستقبال المميز الذي خصّت به فريقنا منذ أن حلّ بأرض الشاوية الأحرار. وبشكرٍ خاص لكل سكان ولاية خنشلة وخاصة أنصار الاتحاد الذين ضيفوا أنصار “العميد” بالإضافة إلى تحليهم بالروح الرياضية. مساهمين في إنجاح التنظيم المحكم المسطر من الجهات الأمنية وكذا إدارة الملعب طيلة أطوار المواجهة رغم خسارة فريقهم نقاط المباراة”.

كما أشادت إدرة المولودية بالروح الرياضية التي تحلى بها أنصار اتحاد خنشلة، رغم خسارة فريقهم هذه المواجهة، ورسمهم صورا رائعة ومعبرة عن الروح الرياضية بين أبناء الوطن الواحد. عندما جلسوا جنبا إلى جنب في المدرجات مع أنصار المولودية، مثلما جرت عليه العادة في مباريات الفريقين. سواء في ملعب 5 جويلية أو ملعب “الشهيد حمام عمار” بخنشلة.

للإشارة، انتهت المواجهة بين اتحاد خنشلة ومولودية الجزائر، بفوز الزوار بهدف دون رد من تسجيل اللاعب رضا حلايمية.