إدارة مولودية الجزائر تشيد بجهود الشرطة

وجهت إدارة مولودية الجزائر رسالة شكر وتقدير إلى المديرية العامة للأمن الوطني، نظير جهود قوات الشرطة لتأمين مباراة الدور 16 من منافسة كأس الجمهورية أمام حي موسى بملعب “حسين رويبح” بجيجل.

وأشادت إدارة “العميد” بفاعلية التشكيل الأمني المسخر لتأمين المقابلة، إلى جانب احترافية قوات الشرطة لولاية جيجل، ويقظة أفراد الأمن الوطني العالية، التي ساهمت في السيطرة المحكمة على الأحداث.

كما تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى كافة أنصار الفرق الرياضية التحلي بالروح الرياضية، وتجنب كافة التصرفات السلبية والأفعال المنافية للروح الرياضية.