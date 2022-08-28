إدارة مولودية الجزائر تصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الساورة

أصدرت إدارة مولودية الجزائر بيانا شديد اللهجة، اليوم الأحد تستنكر إستقبال إدارة والمسؤلوين عن فريق شبيبة الساورة.

وأكّدن إدارة مولودية الجزائر أن ظروف الإستقبال خلال مباراة الجولة الإفتتاحية بين الفريقين كانت قاهرة.

وقالت أنه تم الإعتداء على اللاعب بوعلام مصمودي بين شوطي مباراة الفريق الأول.

كما اضافت إدارة الفريق العاصمي. تقول أن بعض الأشخاص القائمين على الفريق البشاري حاولوا استفزاز أعضاء إدارة الفريق العاصمي بما فيهم خلية الإعلام التي كانت متواجدة في الميدان. ومحاولة إخراجهم من الملعب رغم إمتلاكهم الوثائق الإدارية.