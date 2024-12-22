إدارة مولودية الجزائر تصدر بيان وتفند الشائعات

أصدرت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، بيان رسمي، فندت من خلال كل الشائعات التي تم الترويج لها مؤخرا.

ونقت إدارة المولودية، في البيان الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن نية رئيس مجلس إدارة الفريق، حكيم حاج رجم، في الاستقالة من منصبه.

واعتبرت إدارة العميد، في ذات البيان، بأن هذه الشائعات، الغرض منها ضرب استقرار الفريق، الذي يواصل لعب كل حظوظه على أربعة جبهات.

وفي ختام بيانها، دعت إدارة مولودية الجزائر، الأنصار، للالتفاف حول الفريق، وعدم الانسياق وراء الشائعات، التي لن تويد الفريق إلا ضغطا سلبيا، يضر المولودية.