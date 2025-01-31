إدارة مولودية الجزائر تطمئن بخصوص الوضع الصحي لنجمها نعيجي

أصدرت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، بيان بخصوص الوضع الصحي لمجك الفريق زكرياء نعيجي، عقب الاصابة التي تعرض لها شبيبة الساورة.

وأوضحت إدارة المولودية، في بيانها بأن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها نعيجي، أكدت بأنه لا يعاني من أي إصابة خطيرة.

كما أضاف ذات البيان، بأن مهاجم الفريق سيواصل العلاج من أجل العودة للميادين في أقرب فرصة ممكنة.

يذكر أن زكرياء نعيجيـ كان قد تعرض لاصابة خلال مباراتهم الاخيرة امام شبيبة الساورة، والتي أجبرته على مغادرة الميدان قبل نهاية اللقاء.