إدارة مولودية الجزائر تعلن انطلاق بيع تذاكر مباراتها أمام مولودية وهران

كشفت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن انطلاق بيع تذاكر مباراتها المقبلة، والتي ستجمعها بالضيف مولودية وهران.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، بيان أعلنت من خلاله عن طرح تذاكر هذه المباراة.

كما أوضح مسؤولي العميد، بأن تذاكر هذه المباراة، متاحة حاليا، لأنصار الفريق، على منصة “تذكرتي”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف مولودية وهران، ضمن الجولة الأخيرة من البطولة المحترفة، مقررة يوم الجمعة المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.