إدارة مولودية الجزائر تعلن انطلاق بيع تذاكر مباراة التلاغمة

كشفت إدارة مولودية الجزائر عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة نادي التلاغمة بداية من يوم غد بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وقالت في بيان لها عبر الموقع الرسمي لها، اليوم الأربعاء، أنه سيكون إمكان الأنصار باقتناء تذاكر المباراة التي ستلعب على أرضية ميدان الشهيد بلقاسم بلعيد بميلة برسم الدور 32 من منافسة كأس الجمهورية.

و ستنطلق عملية بيع التذاكر، بداية من الساعة 10:00، كما ستطرح الذاكر بسعر 800 دج لأسباب قانونية وضريبية بعد استحالة البيع بقيمة 400 دج.

كما أعلمت إدارة الفريق العاصمي، الأنصار أنه راسلت السلطات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة مستقبلا من أجل تسقيف سعر التذاكر.

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