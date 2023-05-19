إدارة مولودية الجزائر تعلن تأسيس قناة رياضية

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حاج رجم عن تأسيس قناة رياضية تخص الفريق تحت مسمى ” MOULOUDIA TV”.

وقال حاج رجم عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الجمعة، في منشور له، أن القناة ستكون مخصّصة وموجهة للمناصر البسيط وسيقودها أبناء العميد حسبه.

كما أضاف أن القناة ستكون جسر بين الماضي والحاضر والمستقبل.

ومن المنتظر، ان تلعب القناة الرياضية دورا مهما في إيصال المعلومة للجمهور الرياضي الجزائري وبالاخص مناصري المولودية من المصدر مباشرة.

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