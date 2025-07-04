إدارة مولودية الجزائر تعلن رسميا رحيل المدرب بن يحيي

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، عن نهاية مشوار المدرب التونسي خالد بن يحيى مع الفريق.

وذلك بعد انتهاء العقد الذي وقعه في ديسمبر الماضي. ورغم قصر مدة إشرافه على العارضة الفنية لـ”العميد”، إلا أن المدرب التونسي تمكن من ترك بصمة واضحة بتحقيق لقبين ثمينين، هما كأس السوبر الجزائري ولقب البطولة المحترفة، ما أعاد البريق للفريق الأخضر والأحمر وأرضى تطلعات جماهيره.

وقد وجهت إدارة المولودية، عبر بيان رسمي، شكرًا خاصًا للمدرب بن يحيى وطاقمه الفني، المكوّن من عثمان النجار كمساعد مدرب، وصبري البوعزيزي كمحضر بدني، مشيدة بالسلوك الاحترافي والالتزام الكبير الذي أبانوا عنه طيلة فترة تواجدهم على رأس الفريق.

وفي رسالة وداع مؤثرة، خصّ النادي أيضًا الشكر لبعض لأنصار الفريق اللذين توفوا في حادثة ملعب 5 جويلية الأليمة، وهم الرباعي: يونس، عثمان، ياسين وماسينيسا.