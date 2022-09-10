إدارة مولودية الجزائر تعلن عن طلاق بالتراضي مع هادزيبيغيتش

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم السبت، عن توصلها لاتفاق بالتراضي، يقضي بفسخ عقد مع مدربها فاروق هادزيبيغيتش.

ونشرت إدارة العميد، بيان على الصفحة الرسمية للفريق، أكدت من خلاله طلاقها بالتراضي مع المدرب هادزيبيغيتش.

كما كشف مسؤولي المولودية، من خلال ذات البيان، بأن المدرب المقبل للفريق، سيتم الكشف عنه في الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء من إدارة المولودية، بالنظر للنتائج التي سجلها الفريق في الجولات الثلاثة الأولى من الموسم الجاري