إدارة مولودية الجزائر تعلن فسخ عقد اللاعب حميدي

أنهت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، العقد الذي يربطها باللاعب كمال حميدي، بعد قضائه أربع سنوات في الفريق.

ونشرت إدارة المولودية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أكد فيه فسخ العقد الذي يربطها باللاعب حميدي، بالتراضي.

وحرص مسؤولو “العميد” على توجيه الشكر للاعب حميدي، على ما قدمه للفريق في المواسم الأربعة الماضية.

كما أثنت إدارة مولودية الجزائر على السلوك المثالي الذي تحلى به اللاعب كمال حميدي، طيلة فترة تقمصه ألوان الفريق، متمنية له التوفيق في باقي مشواره.