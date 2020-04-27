إدارة مولودية الجزائر تعين اللجنة المسؤولة عن الإستقدامات

بدأت إدارة نادي مولودية الجزائر، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الناصر ألماس، التفكير في الميركاتو الصيفي المقبل، باتخادها أولى الخطوات.

وقرر رئيس مجلس إدارة العميد، عبد الناصر ألماس، تنصيب اللجنة المكلفة بالإستقدامات الخاصة بالموسم الكروي المقبل 2020- 2021.

وتظم هذه اللجنة، كل من المدب الحالي للفريق نبيل نغيز، المدير العام للنادي ناصر بويش، المنسق الرياضي طارق لعزيزي، بالإضافة للاعب السابق للفريق براهيم شاوش.

وتسعى إدارة مولودية الجزائر، للحفاظ على ركائز الفريق، مع القيام باستقدامات نوعية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعزيز تشكيلتها بأفضل الأسماء الحالية.