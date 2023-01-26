إدارة مولودية الجزائر تفند الشائعات

فندت إدارة فريق مولودية الجزائر، الشائعات التي تم تداولها اليوم الخميس، بخصوص الرئيس الأسبق للفريق عبد القادر ظريف.

ونشر مسؤولي المولودية، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، اكد من خلالها بأن خبر وفاة عبد القادر ظريف لا أساس له من الصحة.

كما أوضحت إدارة العميد، بان رئيس مجلس الإدارة تنقل إلى مستشفى “مصطفى باشا”، واطمئن على صحة الرئيس التاريخي للفريق.

وجددت عائلة مولودية الجزائر، تمنياتها بالشفاء العاجل لاحد مهندسي الثلاثية التاريخية للفريق سنة 1976، عبد القادر ظريف.