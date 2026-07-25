إدارة مولودية الجزائر تقنع بلايلي بالعودة إلى العميد

تمكنت إدارة فريق مولودية الجزائر، من نيل موافقة نجمها السابق، الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، للعودة مجددا إلى الفريق، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدار المولودية بيان، في هذا الخصوص، أكدت من خلاله توصلها لاتفاق مع بلايلي، ووكيل أعماله، لعودته إلى الفريق، من أجلي تعزيز تشكيلة النادي.

كما أوضح ذات البيان، اتفاق الطرفان على تقمص بلايلي، مجددا ألوان المولودية، في موسم 2026-2027، وسيتم ترسيم الاتفاق، مباشرة بعد صدرو القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضي، بخصوص العقوبة المفروضة على اللاعب، وبعد اجتياز هذا الأخير الفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح مسؤولي مولودية الجزائر، بأنه يستحيل قانونيا توقيع عقدهم مع بلايلي، إلى غاية صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي “تاس”، بالنظر للعقوبة المسلطة على بلايلي.