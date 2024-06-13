إدارة مولودية الجزائر تقوم بمبادرة طيبة اتجاه قدامى الفريق

كشفت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، عن قيامها بمبادرة طسبة اتجاه اللاعبين السابقين للفريق، بمناسبة المبارة الأخيرة من الموسم الجاري، وتتويجهم بلقب البطولة.

ونشرت إدارة المولودية، بيان، عبر الصفحة الرسمية للفريق، كشفت من خلاله عن توجيهها دعوة للاعبين، المدربين، والمسيرين القدامى للفريق، بالإضافة لعائلة بعض أنصار النادي الذين فارقوا الحياة.

وتخص هذه الدعوة، حضور مباراة الجولة الـ30 والأخيرة من الموسم الجاري، المقررة غدا الجمعة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بمولودية وهران.

وستتكفل إدارة المولودية، بنقل المدعوين، من ملعب “5 جويلية”، بعد صلاة الجمعة، إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحضور تتويج الفريق بلقب البطولة للموسم الجاري.

كما أوضح مسؤولي العميد، بأن بقية الأسماء التي تركت بصمتها في الفريق، ستخصص لهم دعوة في قادم المناسبات، على غرار نهائي كأس الجمهورية، وافتتاح ملعب “علي عمار” بالدويرة.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، في بيانها أسماء المدعويين لمباراتهم أمام مولودية وهران، وضمت القائمة أزيد من 80 إسما.