إدارة مولودية الجزائر تكشف أبرز قرارات الاجتماع الأخير لمكتبها التنفيذي

عقد إدارة فريق مولودية الجزائر، أمس الأربعاء، اجتماع مكتبها التنفيذي، والذي تم خلاله اتخاذ مجموعة من القرارات التي تمس مختلف الفروع.

وأصدر إدارة المولودية، بيان، كشفت من خلاله أبرز القرارات المتخذة، أولها تثمين قرار رئيس الجمهورية عبد المجدي تبون، بمنح الفريق، ملعب “الشهيد علي عمار”، وضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الصرح الرياضي العالمي.

الالتزام بقرار تخصيص اشتراك مجاني مدى الحياة لصالح عائلة الشهيد علي عمار، بالملعب الجديد، واشتراكات لصالح أساطير النادي ممن صنعوا أفراحه، وأمجاده.

تثمين النتائج الرائعة التي حققتها مختلف الفروع بتتويجها بعدة ألقاب وطنية، ودولية هذا الموسم، وبالأخص ذوي الهمم، المتألقين بعدة ميداليات في بطولة العالم الأخيرة باليابان، والالتزام بدعمهم المستمر.

تثمين المجهوادات الرائعة لرياضيينا المتأهلين الى الألعاب الأولمبية بباريس، حيث سيكون مولودية الجزائر، ممثل بـ20 رياضي في الألعاب الأولمبية، والبارالمبية.

وضع فريق كرة القدم في أفضل الظروف تحسبا للموسم الجديد الذي سيشهد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، بتوقيع اتفاقية الشعار والألوان، وعدم ترك الاجراءات الإدارية لآخر لحظة مثلما حدث في المواسم الماضية