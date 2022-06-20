إدارة مولودية الجزائر تكشف عن صفقتها الجديدة

تواصل إدارة مولودية الجزائر، مساعيها لتدعيم صفوف الفريق، تحسبا للموسم المقبل، حيث أعلنت عن ثالث صفقة لها للميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت إدارة المولودية، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن تعاقدها مع اللاعب عبد القادر منزلة.

كما أوضحت إدارة العميد، عن توقيع اللاعب منزلة، على عقدة يربطه بالمولودية لمدة ثلاثة سنوات.

وبهذا يكون فريق مولودية الجزائر قد ضمن ثلاث صفقات، ويتعلق الأمر بكل من أوكيل، فرحاني ومنزلة.