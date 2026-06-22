إدارة مولودية الجزائر تكشف مكان خوض التربص الصيفي للفريق

حسمت إدارة فريق مولودية الجزائر، خيارها بخصوص مكان خوض الفريق لتربصه الصيفي، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بياناً، كشفت فيه بأنه وفي إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، تم اختيار النمسا لاحتضان التربص الصيفي للفريق.

كما أوضح ذات البيان، بأن تم اختيار النمسا، بعد دراسة عدة خيارات كانت مطروحة، وبعد معاينة المكان، والمرافق المتوفرة.

من جهة أخرى كشف مسؤولو العميد، بأن هذا التربص سينطلق في النصف الثاني من شهر جويلية الداخل، وستقيم بعثة الفريق بفندق “فرانز شتويسر”.

وسيخوض تعداد مولودية الجزائر، تدريباته على أرضية ملعب “فالدستاديون ديترسدورف”، كما ستتخلل هذا التربص عدة مواجهات ودية تحضيرية.