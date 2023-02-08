إدارة مولودية الجزائر تكشف موعد التحاق الملغاشي رازا

كشفت إدارة فريق مولودية الجزائر عن تحصل المهاجم الملغاشي رازا فيندراناييفو على التأشيرة تحسبا للسفر إلى الجزائر.

و قالت إدارة الفريق اليوم الأربعاء عبر الحساب الرسمي على الفايسبوك، أن الملغاشي منتظر أن يندمج في التدريبات لدى وصوله إلى الجزائر.

كما أكّدت أن وصول الملغاشي رازا سيكون يوم الثلاثاء المقبل بمطار هواري بومدين قبل التنقل إلى مركز الفريق.

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