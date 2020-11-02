إدارة مولودية الجزائر تكشف نتائج قرعة الدورة الكروية “إسماعيل خباطو”

كشفت إدارة نادي مولودية الجزائر اليوم الإثنين، نتائج قرعة الدورة الكروية الودية “إسماعيل خباطو”، والمقررة من 5 إلى 7نوفمبر الجاري.

وسيشارك في الطبعة الأولى من هذه الدورة الكروية، المقرر إجراؤها بملعب حيدرة، أربعة أندية، وهي مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، نصر حسين داي، نادي بارادو، أين ستتنافس بنظام خروج المغلوب.

وجاءت نتائج قرعة هذه الدورة، حسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للعميد، على النحو التالي:

مولودية الجزائر – بارادو (5/11/2020)

نصر حسين داي – شبيبة القبائل (5/11/2020)

وستجرى المباراة الترتيبية يوم 6 نوفمبر، على أن يلعب نهائي هذه الدورة، في السابع من ذات الشهر.