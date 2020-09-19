إدارة مولودية الجزائر تنفي التفاوض مع زيري حمار

نفت إدارة فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم السبت رغبتها في استقدام اللاعب “زيري حمار” مؤكدة أن كل مايروج مجرد شائعات.

إدارة العميد نشرت بيان على صفحتها في فايسبوك:”تنفي إدارة مولودية الجزائر كل الأخبار التي راجت بخصوص رغبة الفريق في استقدام اللاعب زيري حمار”.

“كما تعلم الإدارة أنصار الفريق أنها لم تتصل إطلاقاً باللاعب وكل مايتم الترويج له يعد إشاعة لا أساس لها من الصحة”.

وختمت:”في الأخير تؤكد إدارة المولودية التزامها باحترام أخلاقيات اللعبة حيث لا تسمح لنفسها بربط إتصالات مع اللاعبين الذين تربطهم عقود مع أنديتهم وفي حال أرادت استقدام أي لاعب تتصل مباشرة مع إدارة الفريق المعني”.