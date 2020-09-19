إدارة مولودية الجزائر تنفي التفاوض مع زيري حمار

الرياضة
  • -
  • 0
إدارة مولودية الجزائر تنفي التفاوض مع زيري حمار صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

نفت إدارة فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم السبت رغبتها في استقدام اللاعب “زيري حمار” مؤكدة أن كل مايروج مجرد شائعات.

إدارة العميد نشرت بيان على صفحتها في فايسبوك:”تنفي إدارة مولودية الجزائر كل الأخبار التي راجت بخصوص رغبة الفريق في استقدام اللاعب زيري حمار”.

“كما تعلم الإدارة أنصار الفريق أنها لم تتصل إطلاقاً باللاعب وكل مايتم الترويج له يعد إشاعة لا أساس لها من الصحة”.

وختمت:”في الأخير تؤكد إدارة المولودية التزامها باحترام أخلاقيات اللعبة حيث لا تسمح لنفسها بربط إتصالات مع اللاعبين الذين تربطهم عقود مع أنديتهم وفي حال أرادت استقدام أي لاعب تتصل مباشرة مع إدارة الفريق المعني”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=889093

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com