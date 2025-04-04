إدارة مولودية الجزائر توجه رسالة شكر لأنصارها وتعد بالعودة بقوة

وجهت إدارة فريق مولودية الجزائر، رسالة شكر، وعرفان لأنصار النادي، كما وعدة بمواصلة الفريق عملع بجد للعودة بقوة.

ونشرت إدارة المولودية، رسالة مطولة، عبرالصفحة الرسمية للنادي، أشادة من خلالها بالصورة المشرفة التي أظهرها الأنصار في المباراة الخيرة ضد أورلاندو بيراتس.

كما أكد مسؤولي العميد، بأن وقفة الأنصار مع الفريق، رغم الخسارة، تجسد قيم ومبادئ مولودية الجزائر كفريق عريق في الرياضة بصفة عامة.

وأوضحت إدارة مولودية الجزائر، بأن الفريق لن يعرف طريق الخسارة، بل يتعلم للعودة بصورة أقوى، بهدف اسعاد أنصاره في قادم الاستحقاقات.