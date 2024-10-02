إدارة مولودية الجزائر توجه رسالة شكر لنظيرتها من شبيبة القبائل

وجّهت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، رسالة شكر لنظيرتها من شبيبة القبائل. عقب المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، بملعب “حسين آيت أحمد”.

ونشرت إدارة المولودية رسالة مطولة عبر صفحتها الرسمية وجهت من خلالها الشكر للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو.

كما خص مسؤولو العميد إدارةَ الشبيبة بعبارات الشكر، نظير الاستقبال والترحاب الكبيرين اللذين حظي بهما الفريق. والروح الرياضية التي جرت فيها المباراة حاصة بين جماهير الفريقين.

كما ثمنت إدارة مولودية الجزائر استحدام تقنية “الفار” في هذا اللقاء. ودعت لتظافر جهود الجميع للارتقاء بكرة القدم الجزائرية وإرساء قيم التنافس الشريف.