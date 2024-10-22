إدارة مولودية الجزائر توجه نداءً هاما للأنصار بمناسبة مواجهة أولمبيك أقبو

وجهت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، نداءً هاماً لأنصار الفريق، تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام أولمبيك أقبو. في إطار الجولة السادسة من الرابطة المحترفة.

ودعت إدارة المولودية، عبر بيان نشرته على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأنصار الأوفياء، إلى الحرص على عدم رمي أي نوع من المقذوفات إلى أرضية الميدان. والتحلي باليقظة تجاه أي محاولة للتشويش على الفريق أو تعريضه لأي عقوبة مالية أو حتى اللعب دون جمهور.

مشيرة في الوقت نفسه إلأى أن النادي “يحتاج إلى جماهيره أكثر من أي وقت مضى، فلطالما كان أوفياء العميد السند الأول ورأس مال الفريق منذ تأسيسه عام 1921”.

كما ذكّرت إدارة النادي العاصمي، في بيانها، الأنصار، بأن الفريق تلقى أول إنذار، وأن تراكم الإنذارات إلى ثلاثة سيعرّض الفريق إلى عقوبة اللعب دون جمهور. “وسيَحرِم التشكيلة من دعم الأنصار اللّامتناهي ويحرمهم أيضا من مساندة الفريق من المدرجات”.

للإشارة، سيستقبل نادي مولودية الجزائر، منافسه في الجولة السادسة من الرابطة المحترفة، أولمبيك أقبو. بعد غد الخميس، بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، بملعب 5 جويلية.