إدارة مولودية الجزائر توجّه بيانا هاما للأنصار

أصدرت إدارة مولودية الجزائر بيانًا هامًا موجّهًا إلى الأنصار، تحسبًا للخرجة الاحتفالية المبرمجة أمسية السبت على متن حافلة مكشوفة، ستجوب شوارع العاصمة احتفالا بالتتويج بلقبي البطولة وكأس السوبر.

ودعت الإدارة جماهير “العميد” إلى الامتناع عن استعمال الدراجات النارية أو مرافقة الحافلة بالسيارات على طول المسار الممتد من ملعب 5 جويلية إلى ساحة كيتاني، مرورًا بعدة معاقل لأنصار النادي. وذلك حفاظًا على سلامة المشجعين الراجلين وضمان انسيابية حركة المرور.

وأكدت إدارة المولودية أن هذه الإجراءات تأتي تفاديًا لأي حوادث محتملة، خاصة مع مرور الموكب بالقرب من مرافق حيوية ومستشفيات. داعية الأنصار إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الاحتفالي في أجواء آمنة ومنظمة.

وختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التعليمات هو الحفاظ على أمن وسلامة الجميع. وتمكين جماهير النادي من الاحتفال بإنجازات الفريق في أفضل الظروف الممكنة.