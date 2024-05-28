إدارة مولودية الجزائر توضح بخصوص مراسلة “الفيفا” حول قضية بلايلي

أصدرت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، بيان، أوضحت من خلاله قضية لاعبها يوسف بلايلي، وناديه السابق الأهلي السعودي.

وكشفت إدارة المولودية، في بيان عبر صفحتها الرسمية، تلقيها مراسلة من “الفيفا”، بخصوص الغرامة المفروضة على بلايلي، اتجاه ناديه السابق الأهلي السعودي.

وأوضح مسؤولي العميد، بأن بلايلي، دفع الغرامة الفروضة عليه إلى آخر شطر، والأمر يتعلق بفارق مالي بسيط قيمته (370 أورو)، يمثل في فارق قيمة العملة بين الفرنك السويسري، والأورو.

وطمأنة إدارة مولودية الجزائر، أنصار الفريق، مؤكدة بأن هذه القضية سيتم حلها في حدود 48 ساعة المقبلة.