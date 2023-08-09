إدارة مولودية الجزائر توضّح بشأن قيمة عقد بلايلي

كشفت إدارة مولودية الجزائر أن الصفقة التي قامت بها بالتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن مصادر تموينها.

وأكدت إدارة مولودية الجزائر، أنها اعتمدت على رعاية شركة أجنبية عاملة بالجزائر ويتعلّق الأمر بممول جديد و مؤسسة رائدة في مجالها.

كما أوضحت آن الصفقة تاريخية و سابقة في البطولة المحترفة لا من جانب المبلغ وإنما من مصدر التموين

وفنّدت إدارة المولودية أخبار عدد من الصفحات الفايسبوكية والمواقع، حيث قالت أن اغلبها روجت لأخبار مغلوطة، موضحة في الوقت نفسه، أن الأرقام التي تحدثت عنها ذات المصادر مبالغ فيها و خيالية.

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