إدارة مولودية الجزائر توقع عقد شراكة جديد

وقّعت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، على عقد شراكة جديد، مع شركة المياه المعدنية “افري”.

وأعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن توقيع العقد الجديد الذي يربطها بشركة “افري”.

كما نشرت إدارة العميد، صورة رئيس مجلس الإدارة حاج رجم، خلال توقيعهه العقد، مع مسؤول شركة “ايفري”.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها إدارة فريق مولودية الجزائر، ضمن سياسة النادي في تنويع مداخيل الفريق.