إدارة مولودية الجزائر تُخاطب السلطات العليا مُجددا !
بقلم حواز عبد النور
خرجت إدارة مولودية الجزائر، عن صمتها مُجددا لتُوجه رسالة للسلطات العليا بسبب قضية ملعب الداربي العاصمي الكبير.
حيث نشرت الإدارة العاصمية، بيانا أمسية اليوم الجمعة جاء فيه:”تسعى إدارة المولودية منذ مدة جاهدة لإيجاد صيغة لاحتضان ملعب “5 جويلية” للداربي الكبير”.
وأضافت:”تفاجأت إدارة “العميد” بتغير موقف إدارة المركب الأولمبي وتراجعها عن احتضان تدريبات المولودية ومباراة الداربي العاصمي”.
واسترسلت:”صُدمت الإدارة بهذا القرار الذي جعل الفريق دون ملعب قبل أيام قليلة عن موعد المبارة.
قبل أن تختم:”تطلب إدارة المولودية من السلطات المعنية اتخاذ القرار الصائب والذي يسمح لأنصارنا بحضور المباراة بأعداد غفيرة كما عودونا”.
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