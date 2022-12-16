إدارة مولودية الجزائر تُخاطب السلطات العليا مُجددا !

خرجت إدارة مولودية الجزائر، عن صمتها مُجددا لتُوجه رسالة للسلطات العليا بسبب قضية ملعب الداربي العاصمي الكبير.

حيث نشرت الإدارة العاصمية، بيانا أمسية اليوم الجمعة جاء فيه:”تسعى إدارة المولودية منذ مدة جاهدة لإيجاد صيغة لاحتضان ملعب “5 جويلية” للداربي الكبير”.

وأضافت:”تفاجأت إدارة “العميد” بتغير موقف إدارة المركب الأولمبي وتراجعها عن احتضان تدريبات المولودية ومباراة الداربي العاصمي”.

واسترسلت:”صُدمت الإدارة بهذا القرار الذي جعل الفريق دون ملعب قبل أيام قليلة عن موعد المبارة.

قبل أن تختم:”تطلب إدارة المولودية من السلطات المعنية اتخاذ القرار الصائب والذي يسمح لأنصارنا بحضور المباراة بأعداد غفيرة كما عودونا”.