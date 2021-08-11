إدارة مولودية الجزائر تُقرر إرسال قافلة مُساعدات لتيزي وزو

قررت إدارة فريق مولودية الجزائر إرسال قافلة مُساعدات لولاية تيزي وزو بسبب الحرائق التي اندلعت منذ سهرة الإثنين.

ويُحضر عميد الأندية الجزائرية لكرة القدم لارسال قافلة المُساعدات غدا الخميس أو بعد غدا الجمعة على أقصى تقدير.

واجتمع أعضاء مجلس إدارة المولودية اليوم الأربعاء لاتخاذ القرار النهائي بخصوص قافلة المُساعدات.

وضربت سلسلة من الحرائق ولاية تيزي وزو والعديد من الولايات المجاورة وخلفت العديد من الخسائر البشرية.