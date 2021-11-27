إدارة مولودية وجدة تعلن عن طلاق بالتراضي مع نبيل نغيز

أعلنت إدارة نادي مولودية وجدة المغربي، عن مغادرة المدرب الجزائري نبيل نغيز، للعارض الفنية للفريق، بعد اتفاق على الطلاق بالتراضي.

ونشرت إدارة النادي المغربي، بيان أوضحت من خلاله توصل رئيس النادي، لاتفاق مع نغيز، على طلاق بالتراضي.

كما أرجع ذات البيان، السبب وراء اتخاذ هذا القرار، للوضع الراهن الذي يعيشه الفريق في الموسم الجاري.

وحرصت إدارة نادي مولودية وجدة، على توجيه الشكر لنبيل نغيز، نظير كل ما قدمه، منذ توليه تدريب الفريق.